"Zrobiła się totalna cisza". Wstrząsające relacje po morderstwie w Spytkowicach

- Boimy się. Dopóki go nie złapią, nie będziemy spać spokojnie - mówią nam mieszkańcy Spytkowic. W środę wieczorem we wsi doszło do podwójnego morderstwa. Ofiary to Stanisława M. i jej córka Elżbieta M. O zbrodnię podejrzewany jest 54-letni Mirosław Marek. Ściga go policja w całym kraju. Trwa walka z czasem, śledczy podejrzewają, że zbieg ucieka w stronę Niemiec.