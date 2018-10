Morderstwo Khashoggiego: Erdogan oskarżył Saudyjczyków o zaplanowanie zbrodni

Świat czekał na słowa prezydenta Turcji. Erdogan miał ujawnić "nagą" prawdę na o zabójstwie saudyjskiego dziennikarza. Zamiast wybuchu bomby usłyszeliśmy jedynie trzask kapiszona. Polityk kontynuuje koszmarną grę polityczną.

Następnie Erdogan płynnie przeszedł do tematu, na który wszyscy czekali i nie powiedział niemal nic nowego. Opisał pobieżnie powszechnie znane fakty zaznaczając, że zabójstwo dziennikarza było planowane i zostało wykonane przez zespół 15 morderców z Arabii Saudyjskiej, którzy wcześniej zbadali dwa tereny leśne. Po wszystkim zwłoki przekazano nieznanemu dotychczas obywatelowi Turcji. Saudyjczycy mieli też na miejscu Sobowtóra Khashoggiego, który miał zmylić śledczych

Prezydent Turcji ani słowem nie wspomniał o człowieku kluczowym w tej historii, czyli o następcy tronu księciu Muhammadzie (MBS). To z jego otoczenia wywodzą się mordercy. Erdogan nie obaczył go odpowiedzialnością, ani od niej nie uwolnił. To znaczy, że zamierza kontynuować wielowątkową grę polityczną z Saudyjczykami, z którymi od dawna rywalizuje o dominację w regionie i w świecie sunnickim. Nie zdecydował się jednak na otwartą konfrontację, nie chciał poniżyć Saudyjczyków, a słowa wyrazy zaufania wobec króla Salmana oznaczają utrzymanie otwartej komunikacji między Ankara, a dworem w Rijadzie.