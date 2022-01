Mord milionera na Wawrze. "Poświęcę życie na to, by was znaleźć"

W ubiegły czwartek na ul. Trawiastej na warszawskim Wawrze znaleziono ciało 79-letniego mężczyzny. Z jego domu zniknęła kasę pancerną, w której m.in. było poświadczenie o koncie w banku w Szwajcarii, na którym miał być milion dolarów, oraz lokaty na kwotę 15 milionów złotych. - Jeśli myślicie, że po zakatowaniu człowieka jesteście bezkarni, to się mylicie. Poświęcę życie na to, by was znaleźć - zwracała się do sprawców, za pośrednictwem łam "SE", siostrzenica zamordowanego.