Morderstwo w Rudzie Śląskiej. Zatłukł ciotkę kostką brukową. Jej córka cudem ocalała

Do zbrodni w Rudzie Śląskiej doszło w piątek. W poniedziałek 24-latek usłyszał dwa zarzuty i decyzją sądu został aresztowany na trzy miesiące. - Mężczyzna przyznał się do stawianych mu zarzutów. Pierwszy to zarzut zabójstwa 49-letniej kobiety, drugi to zarzut usiłowania zabójstwa jej 13-letniej córki - mówi Wirtualnej Polsce Adam Grzesiczek, szef Prokuratury Rejonowej w Rudzie Śląskiej.