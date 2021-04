Morawiecki zarejestrowany na szczepienie. Przyjmie preparat firmy AstraZeneca

Morawiecki zarejestronowany na szczepienie. "AstraZeneca już na mnie czeka"

Szef rządu nawiązał również tego, że wiele osób wskazywało, iż jako premier powinien zrobić to wcześniej. "Dać przykład, że szczepienia są bezpieczne, przeciąć spekulacje o spiskach i niebezpieczeństwie" - podkreślił.

"Najlepszym przykładem jest konsekwencja, cierpliwość, pokora i determinacja w dążeniu do celu. Nikt nie stoi ponad prawem i zasadami, które ustaliliśmy" - stwierdził premier. Jak dodał, niebawem każdy chętna na szczepienie osoba będzie mogła otrzymać pierwszą dawkę preparatu przeciw COVID-19.

Nowy harmonogram szczepień przeciw COVID-19

We wtorek szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz koordynator Narodowego Programu Szczepień Michał Dworczyk przedstawił nowy harmonogram szczepień, obejmujący zapisy na szczepienia kolejnych roczników. Zawiera on terminy łącznie do 10 maja 2021 r.