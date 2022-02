Morawiecki: Niestety na Białorusi coraz większe oddziały. Coraz bliżej i ciaśniej oplatają całą Ukrainę

Szef rządu podkreślił, że dyplomacja wykorzystuje wszystkie instrumenty do tego, aby nie doszło do wojny. - Jednak język, którego używa Rosja, jest językiem groźnym. To jest język szantażu politycznego, szantażu militarnego, szantażu gazowego, ale także dezinformacja, propaganda i różnego rodzaju ataki hakerskie, takie cyberataki - dodał premier.