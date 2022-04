Morawiecki: Staliśmy się niezależni od Rosji

Premier zapowiedział także, że zrobi wszystko, by ceny gazu nie poszły do góry. — Dzisiaj pokazujemy, czym jest odpowiedzialna długofalowa polityka, ciągłość tej polityki i dbałość o bezpieczeństwo Polaków. Nasz rząd postanowił, że ceny gazu do 2027 r. dla gospodarstw domowych będą regulowane — powiedział.