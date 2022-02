Morawiecki spotkał się z Von der Leyen. Jest zapowiedź mocnych sankcji wobec Rosji

Jak zaznaczył, "nie ma co liczyć na to, że dojdzie do bardzo szybkiej deeskalacji i wszyscy za naszą wschodnią granicą będą szczęśliwi". - Tak niestety nie będzie, dlatego staramy się wzmacniać naszą armię tak szybko, jak to możliwe, a na granicy polsko-ukraińskiej budować nasze zdolności, również na najgorsze scenariusze: ewakuację dużej liczby obywateli ze strony Ukrainy, na przyjmowanie ich, a nawet na leczenie rannych - tłumaczył polityk.