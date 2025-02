Morawiecki niezadowolony z pytania dziennikarza. "Może pan nie wie"

Dziennikarz TVN24 zapytał Morawieckiego o jego stosunek do wyroków sądów, w tym Naczelnego Sądu Administracyjnego.

- Bardzo szanuję wyroki sądów, chociaż nie są one żadną świętością. Sędziowie to tylko ludzie. Przed tym, zanim ten wyrok zapadł, sąd w ostatecznej instancji wydał decyzję o tym, że przygotowanie prac do przeprowadzenia wyborów było jak najbardziej właściwe. Może pan nie wie o tym, bo pan jest zdziwiony - odpowiedział Morawiecki.