Morawiecki milionerem. TVN pokazała, co mógłby kupić za swój majątek

- Bogaci korzystają z naszych dróg, chodników, szkół, służby zdrowia. Nie łożą na to odpowiednio do swoich zarobków. To nieuczciwe - mówił m.in. szef rządu. Apele o ukazanie pełnego majątku Mateusza Morawieckiego - który ma rozdzielność majątkową z żoną - pojawiają się od dłuższego czasu. Przedstawiciele PiS jednak kwitują je argumentem, iż rzekomo jest to prywatna sprawa małżeństwa Morawieckich.