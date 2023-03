Morawiecki: klęska Ukrainy to klęska Zachodu

"Uważam, że nawet jeśli dojdzie do poważnego zaangażowania Chin w trwającą wojnę, to USA zwiększą swoje wsparcie dla Ukrainy - bo klęska Ukrainy oznacza klęskę Zachodu" - oświadczył Mateusz Morawiecki. Premier ujawnił także, że siły ukraińskie po nowej dostawie broni są gotowe do uderzenia w armię Władimira Putina.