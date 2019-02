Morawiecki: jesteśmy winni pamięć ofiarom ludobójstwa w Hucie Pieniackiej. Zginęli z rąk sąsiadów, bo byli Polakami

28 lutego 1944 r. dokonano zbrodni w Hucie Pieniackiej, zginęło wówczas ok. 850 osób. - Jesteśmy winni pamięć Polakom — ofiarom zbrodni ludobójstwa w Hucie Pieniackiej i setkach innych miejsc, dokonanej przez Ukraińców z UPA, OUN, SS Galizien i inne zbrodnicze jednostki — napisał w czwartek na Twitterze premier Mateusz Morawiecki.

Morawiecki: zginęli z rąk sąsiadów, bo czuli się Polakami, byli Polakami

Do zbrodni w Hucie Pieniackiej (wsi zamieszkałej przez ludność polską) doszło 28 lutego 1944 r. Ukraińscy żołnierze 4. pułku policji SS (złożonego z ochotników do Dywizji SS "Galizien"), dowodzeni przez niemieckiego dowódcę oraz wspierani przez oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii i członków paramilitarnego oddziału ukraińskich nacjonalistów, dokonali pacyfikacji polskiej ludności – mężczyzn, kobiet i dzieci – czytamy na oficjalnej stronie polskiego IPN .

Zbrodnia w Hucie Pieniackiej. Pacyfikacje przeżyło tylko 160 osób, wieś przestała istnieć

Ofiarami ukraińskich ochotników do SS "Galizien" i oddziałów ukraińskich nacjonalistów byli nie tylko mieszkańcy Huty Pieniackiej. Wśród ofiar byli też mieszkańcy sąsiednich miejscowości oraz uciekinierzy z Podola i Wołynia , którzy opuszczali miejsca zamieszkania, obawiając się fali morderstw dokonywanych przez nacjonalistów ukraińskich i wspomagających ich chłopów – czytamy na ipn.gov.pl. Wieś została zrównana z ziemią. Ocalało tylko ok. 160 osób – informuje PAP.

– Otoczyli wioskę, weszli do nas na podwórze. Byliśmy: ja – najmłodszy w rodzinie, moi bracia Kazik i Józef i siostra Stefcia. Mama powiedziała: "Idźcie do pani Polańskiej", naszej krewnej. Mnie i Kazika do niej wysłała. Pamiętam jak dziś słowa Józka: "Ja idę z rodzicami". Spędzili wszystkich mieszkańców, wzięli mojego ojca, matkę, brata do jednej ze stodół, jako jednych z pierwszych. I podpalili – opowiadał podczas obchodów rocznicowych wzruszony Franciszek Bąkowski, który jako siedmioletni chłopiec przeżył masakrę w Hucie Pieniackiej, cytowany przez IPN.