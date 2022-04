Morawiecki: Dostosuję się do reguł demokracji. Nie skomentuję słów Macrona

"Ja do tych reguł demokracji również się dostosuję. Powiem tylko, że zasadniczo dla mnie to, co Rosjanie robią na Ukrainie, to jest ludobójstwo. To są straszne rzeczy i wszyscy, którzy są za to odpowiedzialni, powinni przede wszystkim odpowiadać przed międzynarodowym trybunałem ds. zbadania zbrodni rosyjskich w Ukrainie" - powiedział Morawiecki. Dodał przy tym, że "to my" zaproponowaliśmy jej powołanie.