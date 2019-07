Morawiecki dostał od May nietypowy prezent. Jest zdjęcie

Premier Mateusz Morawiecki otrzymał od premier Wielkiej Brytanii Theresy May... paletki do tenisa stołowego. "Polityka międzynarodowa to na szczęście nie jest ping-pong, częściej to współpraca i troska o dobre relacje" - skomentował.

Mateusz Morawiecki pokazał prezent na Twitterze (PAP, Fot: Jakub Kaczmarczyk)

Morawiecki otrzymał prezent od May przy okazji Szczytu Bałkanów Zachodnich, który odbywał się w Poznaniu. Na Twitterze podziękował jej za upominek, a do wpisu dołączył zdjęcie.

W Poznaniu gościli liderzy państw biorących udział w Procesie Berlińskim - inicjatywie służącej wspieraniu integracji sześciu państw regionu Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską. Wśród gości była m.in. kanclerz Niemiec Angela Merkel i premier Wielkiej Brytanii Theresa May. W spotkaniach uczestniczył też prezydent RP Andrzej Duda.

Kluczowym punktem spotkania była sesja plenarna, podczas której szefowie państw lub rządów partnerów Procesu Berlińskiego rozmawiali m.in. o kwestii terminu otwarcia negocjacji akcesyjnych z Albanią i Macedonią Północną.

W Procesie Berlińskim uczestniczy sześć krajów z Bałkanów Zachodnich, którzy są kandydatami: Czarnogóra, Serbia, Macedonia Północna, Albania oraz potencjalnymi kandydatami: Bośnia i Hercegowina, Kosowo do członkostwa w UE oraz są objęci unijną polityką rozszerzenia. W procesie uczestniczą także niektóre państwa członkowskie UE.

Polska dołączyła do procesu w 2018 r.

