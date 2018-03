Monika Jaruzelska nie wystartuje w Warszawie? "Oczekuję tego, by osiągnęli jak najlepsze wyniki"

Przewodniczący SLD stwierdził, że Monika Jaruzelska, ze względu na swoją "moralność", nie wystartuje w Warszawie. Włodzimierz Czarzasty oczekuje, że niezależnie od miejsca osiągnie bardzo dobry wynik. Polityk lewicy zdradził również, co sądzi o Rafale Trzaskowskim.

- Uważamy, że odbieranie praw nabytych żołnierzom, służbom mundurowym, a w przyszłości prokuratorom i nauczycielom, jest zwykłym draństwem - stwierdził w rozmowie z se.pl Włodzimierz Czarzasty. Polityk lewicy zapewnia, że start Moniki Jaruzelskiej z list SLD w wyborach samorządowych to dobry pomysł.

Nie chce jednak zdradzić, w którym mieście córka gen. Wojciecha Jaruzelskiego zamierza kandydować. Czarzasty jest jednak przekonany, że nie będzie to Warszawa. - Jak znam jej podejście do moralności, które jest bardzo w porządku, na pewno nie zrobi tego w Warszawie, gdzie toczyć się będzie spór wokół domu jej ojca - stwierdził.

I dodał że oczekuje od niej tego samego, co od wszystkich. - Zarówno od siebie, jak i wszystkich kandydatów startujących w wyborach oczekuję tego, by osiągnęli jak najlepsze wyniki. By zostali radnymi bądź posłami - stwierdził.