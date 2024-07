MON liczy na kilkanaście nominacji generalskich. Po święcie policji pytania o postawę prezydenta

Lista osób do awansów pozostaje tajna, bo otoczenie szefa MON podkreśla, że awanse to decyzja prezydenta. Osoba z rządu dodaje, że do czasu oficjalnego komunikatu nie będzie mówiła o nazwiskach. – Prezydent przez ostatnie lata był na święcie policji i wręczał awanse zasłużonym funkcjonariuszom. W tym roku się chyba obraził po wejściu funkcjonariuszy do Pałacu Prezydenckiego po Wąsika i Kamińskiego. Kto wie, na kogo jeszcze prezydent może się obrazić, więc na razie lepiej nie spekulować – dodaje polityk z sejmowej komisji obrony.