Mogą odejść z TVP przed zmianami. Padają konkretne nazwiska

Joanna Kluzik-Rostkowska w powyborczym programie Wirtualnej Polski została zapytana m.in. o dalsze losy TVP Info. Posłanka podkreśliła, że nie powie, jaki jej partia ma plan na ten kanał. - Żeby on się powiódł, musimy go trzymać dla siebie - wskazała. Dopytywana o szczegóły tego planu, rozmówczyni Michała Wróblewskiego odpowiedziała, że nie może jeszcze nic powiedzieć. - Boli mnie to, że przez działania TVP Info, zostało w Polsce bardzo poważnie naruszone dziennikarstwo - wskazała.