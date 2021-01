Mocny wpis nauczyciela po słowach Andrzeja Dudy. Bije rekordy popularności

Sopocki nauczyciel Paweł Lęcki opublikował na Facebooku wpis, w którym bardzo krytycznie odnosi się do głośnych słów prezydenta Andrzeja Dudy o prokuratorach. Efekt? Tysiące reakcji i udostępnień.

Chodzi o słowa, które z ust prezydenta Andrzeja Dudy padły w programie "Sprawdzam" na antenie TVN24. - W zawodach prawniczych jest tak, że zawód prawniczy można sobie zmienić (…). Jeżeli państwu prokuratorom jest tak bardzo źle, są inne możliwości - stwierdził Andrzej Duda. W ten sposób skomentował zamieszanie wokół oddelegowywania prokuratorów z dnia na dzień do jednostek oddalonych nawet o kilkaset kilometrów.

Co na to Paweł Lęcki? "Andrzej Duda, potocznie zwany Prezydentem Polski, powiedział, że jeśli prokuratorom nie podoba się sytuacja w sądownictwie, to niech zmienią pracę, gdyż nie ma obowiązku bycia prokuratorem. Jakiś czas temu takie słowa kierowano do nauczycieli, a młodych lekarzy zachęcano do zagranicznych podróży słowami: niech jadą. Być może słowa Andrzeja Dudy wyjątkowo dobrze oddają stan polskiej wrażliwości, a w zasadzie jej braku" - pisze nauczyciel na wstępie.

Lęcki zauważa, że "nigdy nikt z dających takie rady nie dodał, kto miałby zastąpić tych, którzy zmienią pracę". "Brak szacunku wobec poszczególnych grup społecznych jest świadectwem upadku społeczeństwa jako całości. Jakiś czas temu wiceminister finansów zachęcał przedsiębiorców, żeby się przebranżowili, tylko również nie sprecyzował, czym mają zająć się hotelarze, właściciele restauracji, klubów fitness. Może wszyscy powinni zostać politykami, gdyż najwyraźniej ta grupa społeczna ma się świetnie i jakakolwiek pandemia nie jest im straszna" - kontynuuje.

"Można zresztą słowa Andrzeja Dudy twórczo rozwijać. Skoro seniorom nie podoba się narodowy system szczepień, to niech przestaną być seniorami, skoro można w Polsce dowolnie zmieniać płeć, to wiek z pewnością również. Skoro teatrom i kinom nie podoba się, że są zamknięte, to niech zamienią się w zakłady pogrzebowe, gdyż w tej branży panuje duży ruch, co prawda z dość martwą publicznością" - ironizuje Lęcki.

"Kobiety, którym nie podoba się, jak są traktowane w Polsce, niech zmienią płeć, a LGBT niech zmieni orientację seksualną, przecież to tylko kwestia woli i chęci. Rodzice i dzieci, którym nie podoba się edukacja zdalna, nich przestaną być rodzicami i dziećmi" - dodaje.

To nie koniec. "Jeśli komuś nie podoba się to, co dzieje się w Polsce, niech przestanie być Polakiem. W zasadzie to już się dzieje, gdyż prawdziwi Polacy, którym się wszystko podoba, uważają, że osoby krytyczne nie są w zasadzie Polakami. Można tak w nieskończoność, aż w końcu nie będzie niczego, z czego ktokolwiek mógłby być niezadowolony" - pisze nauczyciel.

I podsumowuje: "Prawda jest jeszcze taka, że bycie prezydentem kraju to również nie jest obowiązek, zwłaszcza, gdy się nie potrafi. Zawsze można zostać narciarzem lub konferansjerem".

Do momentu opublikowania artykułu wpis zebrał ponad 8,5 tysiąca reakcji, blisko 4 tysiące udostępnień oraz ponad 750 komentarzy.

Przypomnijmy, słowa o prokuratorach to nie jedyne, które wywołały kontrowersje po wywiadzie Andrzeja Dudy dla TVN24. Prezydent stwierdził też m.in, że policja w Polsce jest "niezwykle profesjonalna". - U nas nie ma przypadku, że ktoś zginął w czasie jakichkolwiek zamieszek - argumentował prezydent.