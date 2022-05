Mocne uderzenie w Putina. Jest szósty pakiet sankcji

Sankcje na Rosję. "Wysłaliśmy bardzo mocny sygnał"

- To wyjątkowe osiągnięcie. Chciałbym podziękować wszystkim kolegom, którzy brali udział w tym spotkaniu. Potrzebujemy politycznego przywództwa w tym wyjątkowo trudnym czasie. Nie bagatelizujemy wszystkich trudności, potrzebowaliśmy kilku tygodni, by podjąć tę decyzję. Ale dziś wysłaliśmy bardzo mocny sygnał. W ostatnich dniach i godzinach pojawiały się spekulacje o braku jedności w Unii Europejskiej. Teraz, jak nigdy, ważne jest, by pokazać, że potrafimy być silni i zdecydowani w obronie naszych wartości i interesów - dodał przewodniczący Rady Europejskiej.