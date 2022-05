Mocne słowa Olafa Scholza. "To nie jest czas na pacyfizm"

Święto pracy w Niemczech inne niż zawsze

W mijającym tygodniu niemiecki parlament zdecydował o wysłaniu ciężkiego uzbrojenia do walczącej Ukrainy. Wcześnie rząd Scholza starał unikać tak jednoznacznych deklaracji. Niemcy mają dostarczyć do Kijowa m.in. samobieżne działa przeciwlotnicze Gepard i uzbrojenie do nich. Bundeswehra szkoli jednocześnie ukraiński żołnierzy z obsługi zachodniego sprzętu - w tym potężnych samobieżnych armatohaubic niemieckiej produkcji PzH 2000.