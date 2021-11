Mocne słowa na Marszu Niepodległości w Warszawie. Winnicki przeszedł siebie

- Wojsko i Straż Graniczna po to mają broń, żeby w razie czego jej użyć. Jeśli trzeba będzie strzelać, to Wojsko Polskie ma strzelać. Stop nielegalnej imigracji! - tak krzyczał w trakcie Marszu Niepodległości w Warszawie poseł Konfederacji Robert Winnicki. Polityk ostro zwrócił się także do władz UE.