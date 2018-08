Mocne słowa Kosiniaka-Kamysza. "PSL powstrzyma PiS, który jest fałszywym obrońcą polskiej wsi"

Emocjonalne wystąpienie szefa ludowców. Władysław Kosiniak Kamysz był obecny podczas protestu rolników w Rębowie na Mazowszu. - Powstrzymamy fałszywych obrońców polskiej wsi, powstrzymamy PiS, powstrzymamy oszustów - zapowiedział lider PSL.

W sobotę zorganizowano wiec polityczny przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej. W spotkaniu uczestniczyło ok. 100 rolników i działaczy PSL . Obecny był również m.in. marszałek Mazowsza Adam Struzik i europoseł ludowców Jarosław Kalinowski.

- Powstrzymamy fałszywych obrońców polskiej wsi, powstrzymamy PiS , powstrzymamy oszustów. Przywrócimy w Polsce i sprawiedliwość, i prawo - mówił podczas protestu Władysław Kosiniak Kamysz . Szef PSL przekonywał, że to jego partia reprezentuje "prawdziwy ruch ludowy".

Kosiniak-Kamysz zwrócił się również bezpośrednio do szefa rządu. - Tu jest Polska i tu są jej gospodarze, ci którzy od świtu do zmierzchu, panie premierze Morawiecki, ciężko pracują - mówił podniesionym głosem polityk. To jednak nie wszystko. Władysław Kosiniak-Kamysz zarzucił Mateuszowi Morawieckiemu, że nie zapisał programu dla polskiej wsi w tzw. "planie Morawieckiego".