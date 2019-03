Mocne słowa biskupa o sytuacji w Polsce: najwyższy czas, abyśmy ocknęli się

- Najwyższy czas, abyśmy ocknęli się – jako chrześcijanie i jako Polacy! - nawołuje opolski biskup Andrzej Czaja. Duchowny stwierdził, że Kościół powinien pełnić funkcję mediatora pomiędzy stronami.

Bp Andrzej Czaja był pytany w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" m.in. o to, co powinien zrobić Kościół w Polsce wobec narastającej wojny polsko-polskiej. Jaka powinna być jego reakcja? - Na to, co się w Polsce dzieje, Kościół nie może patrzeć spokojnie. Najwyższy czas, abyśmy ocknęli się – jako chrześcijanie i jako Polacy! - powiedział duchowny.