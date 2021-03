Mocne słowa abp Stanisława Gądeckiego. Powodem rodzina w Kościele

Rok Rodziny "Amoris laetitia" rozpocznie się już 19 marca i będzie trwał do czerwca 2022 roku. Zainauguruje go papież Franciszek w Watykanie.

Rok Rodziny. Abp Stanisław Gądecki: rodzina zasługuje na całoroczne świętowanie

Jak czytamy w komunikacie Konferencji Episkopatu Polski wydanym z okazji zbliżającego się Roku Rodziny, celem jego ogłoszenia jest "ofiarowanie Kościołowi możliwości pogłębionej refleksji, aby konkretnie żyć bogactwem adhortacji apostolskiej +Amoris laetitia+ (adhortacja to dokument nauczania papieskiego - red.)".

Posłanka KO oskarża Lewicę. Włodzimierz Czarzasty ripostuje

W opinii abp Stanisława Gądeckiego Rok Rodziny to doskonała okazja, by zastanowić się nad powiązaniami między rodziną a Bogiem. - Między rodziną, kościołem domowym a Kościołem powinna istnieć wzajemność, aby każda strona umiała odkryć siebie i swoją wartość jako niezastąpiony dar dla drugiej strony - podkreśla hierarcha.

Rok Rodziny. Abp Stanisław Gądecki: sytuacja rodzin jest trudna

- Polecam wszystkim wiernym, a w szczególności rodzinom katolickim, skoncentrowanie się na tym wszystkim, co będzie związane z rozpoczętym 19 marca Rokiem Rodziny, ponieważ sytuacja rodzin na naszym kontynencie jest trudna, co skłania do większego zaangażowania w jej wsparcie - dodaje abp Stanisław Gądecki.