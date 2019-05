Mobilność i nowoczesność. Najlepsze konta dla studentów zaskakują możliwościami

Już nie tylko niskie opłaty, ale przede wszystkim wszechstronność i mobilność decydują o tym, że konto jest idealnie dopasowane do potrzeb studenta.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

(materiał partnera)

Dzisiejsi studenci to coraz rzadziej biedni żacy spędzający długie godziny nad książkami. To nowoczesne osoby korzystające z aplikacji ułatwiających nie tylko naukę, ale wiele codziennych czynności. Wygoda stawiana jest przez nich na pierwszym miejscu. Podobnie z pracą. Studenci chętnie zdobywają nowe doświadczenia zawodowe, szybko podejmują ambitne zadania. Są w ciągłym ruchu i cenią sobie łatwy kontakt z innymi ludźmi. Dysponują też coraz większym budżetem. Według raportu Związku Banków Polskich „Portfel studenta 2018” polscy studenci co miesiąc mają do dyspozycji ok. 2000 zł.

Czy banki są w stanie sprostać wymaganiom i zaoferować dobry produkt dla tej grupy klientów?

Na rynku istnieje sporo produktów bankowych skierowanych do studentów Co więcej, banki prześcigają się w coraz to lepszych ofertach. Warto więc świadomie wybrać najlepsze konto dla siebie, maksymalnie dopasowane do indywidualnych potrzeb.

Osobom doceniającym mobilność spodoba się Bank Millennium ze swoim Kontem 360 Student. Rachunek można założyć przez Internet. Wystarczy wypełnić wniosek na stronie banku, a po potwierdzeniu tożsamości i kilku innych danych, kurier przywiezie umowę do podpisu. Oczywiście konto można otworzyć również w placówce. Co ważne, obsługa rachunku dla klientów w wieku 18-26 lat jest darmowa. Podobnie w przypadku karty. Wystarczy wykonać jedną transakcję miesięcznie, by koszt jej użytkowania był równy zero.

Na co zwracają uwagę przy wyborze konta studenci? Oczywiście na niskie opłaty. Dobre konto studenckie powinno mieć też wygodną w użyciu aplikację. To świetne narzędzie do korzystania z usług bankowych przy użyciu smartfona. Nie jest ważne gdzie i o której. Ważne, że zawsze można zlecić przelew czesnego, zrealizować płatność za wynajem mieszkania albo od razu rozliczyć się ze znajomymi ze wspólnego wyjścia do pubu. Bardzo wygodny jest w takiej sytuacji system płatności BLIK. Pozwala on przekazywać pieniądze innemu odbiorcy nawet wtedy, gdy nie znamy jego numeru konta. Jeśli numer telefonu odbiorcy również jest aktywny w systemie BLIK, wystarczy go podać, a pieniądze powędrują do niego w kilka chwil.

Sporo ciekawych funkcjonalności oferują ponadto karty do kont studenckich. Począwszy od płatności zbliżeniowych (PayWave), a skończywszy na płatnościach internetowych (3D Secure) i dodatkowych programach rabatowych. Studenci lubią wybrać się do kina lub na koncert. A korzystanie z kart dodawanych do rachunków bankowych oferuje zniżki na takie rozrywki.

Jak wybierać dobre konto dla studentów?