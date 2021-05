Mobbing w łódzkiej "Filmówce"? "Po pierwszym zgłoszeniu ruszyły kolejne”

Wykładowcy mieli rzucać krzesłem w studentów

"Na wydziale aktorskim panuje absurdalne i niszczące przekonanie, że młodych należy "łamać” i "przyzwyczajać do zaciskania zębów”, a także, że doświadczanie przemocy pomoże im w zostaniu lepszymi aktorami. Studenci, wychodząc do świata profesjonalnych planów filmowych, nie są przygotowani na stawianie oporu manipulacjom i zastraszaniu. To prowadzi do kontuzji, frustracji, zaburzeń odżywania, załamań nerwowych…” – alarmowała Paliga.