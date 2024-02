Mniej plastiku w opakowaniach? To możliwe! Innowacyjne rozwiązania P&G inspirują do troski o środowisko na co dzień

Troska o przyszłość planety jest wciąż istotnym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji zakupowych. Jednak wybierając ulubiony proszek do prania czy pastę do zębów, konsumenci kierują się przede wszystkim jakością i skutecznością produktów, a nie tylko kwestiami związanymi z ochroną środowiska. Wiedzą o tym inżynierowie i naukowcy z 13 centrów innowacji firmy P&G: niestrudzenie dbają o to, by produkty, które trafiają do miliardów domów na całym świecie, bezkompromisowo łączyły w sobie niezawodność działania, wygodę użycia i troskę o planetę. Na innowacje firma co roku wydaje ponad 2 miliardy dolarów.