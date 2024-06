Mniej odpadów, więcej recyklingu. Fabryki Procter & Gamble pokazują, jak gospodarka obiegu zamkniętego działa w praktyce

Obieg zamknięty surowców w fabryce Gillette w Łodzi

Znajdująca się w Łodzi fabryka maszynek do golenia i ostrzy Gillette i Gillette Venus to jeden z największych zakładów koncernu, a produkty, które tam powstają, trafiają do 90 krajów na całym świecie. Łódzka fabryka P&G wykorzystuje tworzywo sztuczne z recyklingu do produkcji swoich wyrobów. Plastikowe odpady powstałe podczas produkcji maszynek do golenia są wysyłane do partnerów recyklingowych, którzy przetwarzają je i odsyłają z powrotem do fabryki. Są one wykorzystywane np. do produkcji rączek maszynek i ochronnych nakładek na ostrza.