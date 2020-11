Młotkowice. Amstaff i rozczłonkowane zwłoki właściciela. Znana przyczyna śmierci mężczyzny

Do makabrycznego odkrycia doszło we wtorek wieczorem w Młotkowicach (woj. świętokrzyskie). Rodzina 48-latka była zaniepokojona brakiem kontaktu ze strony bliskiego. Policjanci udali się do miejsca zamieszkania mężczyzny. Posesji pilnował pies rasy amstaff, który nie był agresywny.