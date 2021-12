Młodzieżowe Słowo Roku wybrane. Wśród nich dezaprobująca odpowiedź na pytanie

"Śpiulkolot" to żartobliwy wyraz oznaczający sen. Jak zaznacza prof. Anna Wieleczek z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i członkini jury plebiscytu to "żartobliwy wyraz oznaczający sen, czynność spania, samo udawanie się na spoczynek lub nawet łóżko czy inne przyjemne miejsce do spędzania czasu w objęciach Morfeusza".