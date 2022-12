Młodzieżowe Słowo Roku 2022. Znamy zwycięzcę. To najpopularniejszy zwrot wśród młodych ludzi

Plebiscyt na Młodzieżowe Słowo Roku. Co oznacza essa?

Zwycięska fraza była jedną z tych, którą wskazywano jako faworyta. Essa używana jest do opisania stanu pełnego wyluzowania, czegoś, co przyszło nam z łatwością. Często stosuje się ją do wyrażania radości, pozytywnych emocji i triumfu - jest wykorzystywania jako pozdrowienie lub pożegnanie. Słowo Essa pojawiła się w młodzieżowym slangu już kilka lat temu, jednak dopiero w tym roku zyskało ogromną popularność w Internecie.