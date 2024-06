Koszmar pracowników. "Mobbing i obcinanie wypłat za przerwy"

Maja i Weronika w budce z przekąskami w Jaśle pracują we dwie. - To nawet nie jest jeszcze pełen sezon, a już kolejka zakręca. I tak przez cały dzień. Rok temu wszyscy mówili, że dziewczyna z budki sikała do wiadra z braku czasu. W ogóle nas to nie dziwi - twierdzą. - Jem na stojąco, o ile w ogóle mam czas. Do toalety gonimy biegiem. Szef płaci dobrze, ale co z tego, jak nie możemy wziąć dnia wolnego. Nie wiem, ile wytrzymamy, stoimy tu codziennie po około 9-10 godzin - przyznają nastolatki.