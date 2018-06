Młoda Polka wróci do kraju. 9-latka trafiła do szkockiej rodziny zastępczej

Na początku lipca do kraju wróci 9-letnia Polka, którą matka dwa lata temu wywiozła do Szkocji. Kobieta nie zapewniała dziewczynce właściwej opieki i we wrześniu 2017 r. dziecko umieszczono w rodzinie zastępczej.

Dziewczynka wróci z ojcem do Polski 3 lipca (Fotolia)

Jesienią ubiegłego roku o pomoc poprosił Ministerstwo Sprawiedliwości ojciec dziewczynki. Konsul RP w Edynburgu i przedstawiciele resortu zwrócili się do szkockich służb i wsparli ojca w staraniach o odzyskanie córki - czytamy w komunikacie polskiego ministerstwa.

Aby dziewięciolatka mogła wrócić do Lublina, szkockim służbom przedstsawiono dokumenty potwierdzające, że jej ojciec nigdy nie został pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz wywiad środowiskowy z polskiej szkoły, do jakiej przed wyjazdem chodziła dziewczynka.

Ojciec musiał również stawić się w Edynburgu na specjalnym przesłuchaniu i postarać się o szkockiego prawnika - wyjaśniają urzędnicy Ministerstwa Sprawiedliwości.

Szybki powrót dziewczynki do Polski utrudniało to, że matka, choć odebrano jej dziecko, złożyła do sądu wniosek o zakaz wyjazdu dziewczynki ze Szkocji. W sprawę, na wniosek strony polskiej, zaangażowali się szkoccy prawnicy.

Ostatecznie, dzięki przedstawionym dowodom i opiniom, służby ze Szkocji nie miały już wątpliwości, że to właśnie ojciec powinien zajmować się córką. Oboje przyjadą do Polski 3 lipca.