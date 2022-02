MKiDN rezygnuje z zmian w symbolach hymnu. Chce jednak modyfikacji zwrotek

Zmiany w treści hymnu. Od tego MKiDN nie odstąpi

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie chce jednak zrezygnować z modyfikacji zwrotek hymnu - informuje "Rzeczpospolita" we wtorek. W raporcie z konsultacji publicznych resort Piotra Glińskiego przekonywał, że "powrót do pierwotnego układu zwrotek jest zabiegiem mającym na celu przywrócenie logiki utworu". Dodatkowo wskazano, że MKiDN zamierza wciąż forsować zmianę kolejności drugiej i trzeciej zwrotki. Zdaniem ustawodawców zamiana ta pozwoli lepiej zrozumieć śpiewany tekst, ponieważ - jak uzasadniają - "Wybicki w swej pieśni ukazał drogę, jaką Legiony mają do przejścia". Chodzi o drogę szlakiem morskim z Półwyspu Apenińskiego na Bałkany, następnie wejście do Galicji, potem zaś przejście przez Wisłę i Wartę - by ocalić ojczysty kraj.