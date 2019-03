Mistrz kamuflażu poszukiwany. Złodziej nagle zdjął skarpetę

Policjanci z Bełżyc poszukują mężczyzny, który pod osłoną nocy dostał się do jednej z restauracji pod Lublinem. Już został okrzyknięty "mistrzem kamuflażu". Miał nietypowy sposób ukrycia się przed obiektywem kamery.

Policjanci z Bełżyc poszukują złodzieja, który włamał się do jednej z restauracji w gm. Konopnica pod Lublinem.

Do tego zdarzenia doszło w połowie lutego. Złodziej obawiając się pozostawienia śladów mogących go zidentyfikować, zdjął z nogi skarpetę i założył ją na rękę. Z kolei by nie wpaść w oko kamer wewnętrznego monitoringu, dla niepoznaki założył płaszcz na głowę - informuje lubelska policja. Pewny takich "zabezpieczeń” splądrował pomieszczenia lokalu.