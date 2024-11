IPN gotowy do ekshumacji na Wołyniu: czeka na zielone światło

We wtorek na rozmowy do Warszawy przyjechał szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Andrij Sybiha. Tematem spotkania były relacje polsko-ukraińskie, polityka transatlantycka oraz wspólna przeszłość. Rozmawiano m.in. o ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej.

"Ukraina potwierdza, że nie ma żadnych przeszkód do prowadzenia przez polskie instytucje państwowe i podmioty prywatne we współpracy z właściwymi instytucjami ukraińskimi prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych na terytorium Ukrainy, zgodnie z ustawodawstwem ukraińskim i deklaruje gotowość do pozytywnego rozpatrywania wniosków w tych sprawach" - przekazano w oświadczeniu, które zacytował szef polskiego MSZ, Radosław Sikorski.