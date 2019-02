Miś Grześ obudził się ze snu zimowego. Relaksuje się w hamaku

W Białymstoku ze snu zimowego obudził się miś Grześ. Pracownicy zoo uważają, że mógł zgłodnieć.

- Pamiętajmy, że Grześ był zwierzęciem cyrkowym, w związku z tym ma tryb życia dostosowany do człowieka. Dawniej w ogóle nie zasypiał na zimę, zmieniło się to dopiero jak trafił do naszego zoo. Teraz widocznie zgłodniał, albo poczuł tym swoim siódmym zmysłem ocieplenie i wybudził się z zimowego snu – mówi Radiu Białystok kierownik Schroniska dla Zwierząt i Akcent ZOO w Białymstoku Anna Jaroszewicz.