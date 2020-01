Mirosław Gliński nie żyje. Był dyrektorem Muzeum Stutthof oraz Muzeum Gdańska

Mirosław Gliński zmarł w czwartek w wieku 78 lat. Był wieloletnim dyrektorem Muzeum Stutthof w Sztutowie oraz Muzeum Gdańska.

Mirosław Gliński urodził się 6 października 1941 r. w Wilnie, do Gdańska przyjechał pięć lat później. Studiował historię na Uniwersytecie w Toruniu, uzyskując stopień doktora.

Związany był z Muzeum Stutthof w Sztutowie, gdzie w latach 1972-1976 pełnił obowiązki dyrektora. To właśnie Gliński sporządził dokładną dokumentację byłego obozu koncentracyjnego, gromadząc ponad 300 tysięcy dokumentów odnalezionych w polskich instytucjach.

W 1976 roku został dyrektorem obecnego Muzeum Gdańska, które wówczas nosiło nazwę Muzeum Historii Miasta Gdańska. Mimo, że dyrektorskie obowiązki pełnił do 1988 roku, to z miejskim muzeum był związany do 2009 r. jako starszy kustosz i kurator.