Ministrowie ujawnili swoje majątki. Wysokie pensje, domy, auta i pożyczki

Kancelaria Premiera opublikowała oświadczenia majątkowe ministrów za rok 2018. Część ministrów wpisała swoje dochody w resortach razem z innymi świadczeniami, np. z emeryturami bądź dietami parlamentarnymi. Zdecydowana większość polityków może pochwalić się sporymi oszczędnościami.

Wicepremier i minister nauki oraz szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin wpisał do oświadczenia 98-metrowe mieszkanie i ok. 95 tys. zł oszczędności. Poinformował także, że z diety poselskiej uzyskał 29 394 zł, a z wynagrodzenia 195 tys. zł.

Szef resortu infrastruktury Andrzej Adamczyk jest właścicielem 187-metrowego domu. Wpisał także jako majątek żony 37-metrowe mieszkanie. Ma także dwie działki budowlane oraz udziały w trzech innych działkach. Jego oszczędności wynoszą 193 tys. zł. Do tego ma 750 euro, 150 dolarów i akcje spółki PLO – majątek żony – wycenione na 4 917 zł. Adamczyk ma dwa samochody – volkswagena passata z 2005 r. i audi A6 z 2013 r. Jego dochody to 191 805 zł z ministerstwa oraz 30 062 diety parlamentarnej.

Witold Bańka z ministerstwa sportu ma 180-metrowy dom i 83 900 zł oszczędności. Do tego jako współwłaściciel ma dacię sandero z 2009 r., którą sprzedał za 12 tys. zł. oraz toyotę corollę z 2014 r. Minister sportu wpisał także kartę kredytową z limitem do 8 200 zł. W ubiegłym roku jego dochód sięgnął 157 067 zł.

Minister obrony Mariusz Błaszczak w oświadczeniu majątkowym wpisał dom o powierzchni 155,78 metrów oraz mieszkanie – 49,23 m. Do tego połowa domu o powierzchni 58 m. Oszczędności polityka PiS to 210 tys. zł. Ma też tysiąc euro i polisę na życie na 40 tys. zł.

Odchodzący do Parlamentu Europejskiego Joachim Brudziński w oświadczeniu za 2018 r. wykazał 120-metrowy dom o wartości ok. 230 tys. zł. Ma też ok. 52 tys. zł i volvo xc90 z 2012 r. o wartości ok. 70 tys. zł. Dochody polityka to 29 811 zł diety parlamentarnej, 43 998 zł z Sejmu oraz 168 014 zł pensji z MSWiA.