Ministra mówi o podniesieniu wieku emerytalnego. "Niepokój, wątpliwości, masa pytań"

Politycy PiS już wykorzystują te słowa do straszenia, że nadchodzi podniesienie wieku emerytalnego. "Wszystko wskazuje na to, że rząd D. Tuska będzie próbował podnieść wiek emerytalny dla Polaków. Na razie testują reakcje społeczne. Gratulacje dla ich wyborców" - napisał Michał Wójcik. Resort funduszy nie odpowiedział na konkretne pytania WP, jaka jest perspektywa podniesienia wieku emerytalnego i czy zdaniem ministry to obecny rząd powinien do tego doprowadzić.