Ministerstwo zdrowia. Tak z samochodów służbowych korzystają podwładni Łukasza Szumowskiego

Tego dnia m.in. pojawił się na warszawskim Żoliborzu u prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego . Było to kilka dni po operacji wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego. W marcu Szumowski korzystał nadal z tego samego auta, ale jak ustaliła WP, jego kierowcy nabyli uprawnienia do kierowania uprzywilejowanym autem. BMW Szumowskiego mogło więc poruszać się, jak prezydencka kolumna czy samochody wożące premiera Mateusza Morawieckiego .

W piśmie skierowanym m.in. do resortu Łukasza Szumowskiego czytamy: "Szanowny Panie Ministrze, poruszanie się służbowymi pojazdami przez członków obecnego rządu wzbudza w społeczeństwie wiele negatywnych emocji. Są one podyktowane przede wszystkim licznymi zdarzeniami drogowymi (wypadki, stłuczki), w których udział biorą pojazdy Służby Ochrony Państwa, a które często są powodowane przez niedoświadczonych kierowców SOP”.

Najciekawsze informacje przynosi odpowiedź ws. liczby osób uprawnionych do korzystania z samochodu służbowego. W 2017 r. takich urzędników było 720 osób, w tym z kierownictwa 7 osób. "Ww. osoby korzystają z samochodu z kierowcą do celów służbowych w godzinach pracy urzędu” – informuje Gadomski. W 2018 r. było to 693 osób (w tym 7 z kierownictwa), a w 2019 r. 714 osoby (w tym 6 z kierownictwa).

Analizując flotę samochodową w innych resortach, wychodzi na to, że im większa liczba służbowych aut, tym większe koszty. I tak: w resorcie sportu w tym samym okresie korzystano z 8-12 samochodów służbowych. Koszt użytkowania? Ok. 600 tysięcy złotych. W ministerstwie sprawiedliwości do dyspozycji były 24-25 aut. Koszt? Ok. 1,5 mln zł. Ale w przypadku resortu Zbigniewa Ziobry tylko 2 osoby spoza kierownictwa mogły korzystać ze służbowych aut z kierowcą. W ministerstwie rolnictwa korzystano z 25-32 służbowych aut. W tym przypadku z budżetu państwa wydano ok. 1,9 mln zł.