Ministerstwo Zdrowia opublikowało nowe wytyczne dotyczące pochówku zmarłych na koronawirusa

Osoby bezpośrednio zaangażowane w proces dekontaminacji ciała i jego otoczenia oraz przygotowania do przewozu zwłok zmarłego zakażonego wirusem SARS-CoV-2 oraz mające bezpośredni kontakt ze zwłokami powinny być odpowiednio zabezpieczone w środki ochrony indywidualnej. Mowa tu o kombinezonie albo długim fartuchu ochronnym i czepku na głowę, jednorazowej masce zakrywającej otwory oddechowe, a do czasu umieszczenia zwłok w ochronnym, szczelnym worku - maskę z filtrem co najmniej klasy N95/FFP2, goglach lub przyłbicy ochronnej oraz jednorazowych rękawicach.