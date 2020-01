Ministerstwo sprawiedliwości o opinii Komisji Weneckiej. Wystawiło ocenę jak za egzamin

Zbigniew Ziobro opinie Komisji Weneckiej ws. ustawy dyscyplinującej sędziów nazwał "parodią". Wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł przeanalizował kilka punktów dokumentu. Ocenił je w sposób, jak "sprawdza prace swoich studentów". Wystawił same "dwóje", czyli ocenę niedostateczną.

Zbigniew Ziobro opinię Komisji Weneckiej jako gremium międzynarodowego nazwał "parodią". - To co przebija się z tego dokumentu to słowo "segregacja". Wprowadzono go w różnych systemach prawnych. Niektórzy ministrowie krajów "starej" Unii pouczali mnie, że są przedstawicielami dojrzalszej demokracji, wiec im obywatelom wolno więcej niż Polakom - mówił na konferencji prasowej.