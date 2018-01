Minister zdrowia wprowadzi obowiązkowe badania dla kierowców? Mają być raz do roku

Co roku kierowcy muszą robić przegląd techniczny samochodu. Już wkrótce może na nich ciążyć nowy obowiązek. Posłanka PO wystąpiła do ministra zdrowia, by wprowadził obowiązkowe coroczne badania wzroku dla wszystkich kierowców.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Minister zdrowia wprowadzi obowiązkowe badania dla kierowców? (Agencja Gazeta, Fot: Dawid Chalimoniuk)

Posłanka już wystąpiła do ministra zdrowia z interpelacją w tej sprawie. - Ponad 66 proc. polskich kierowców po 40. roku życia nie ma pojęcia, że posiada wadę wzroku lub nosi okulary o nieprawidłowej korelacji. Statystyki pokazują, że co czwarty Polak stanowi zagrożenie dla siebie oraz pozostałych uczestników ruchu drogowego – mówi Wirtualnej Polsce Mirosława Nykiel.

Dlatego – jej zdaniem – raz do roku każdy kierowca powinien przechodzić obowiązkowe badania wzroku. – Spotykam wielu seniorów. Oni często nie zdają sobie sprawy, że źle widzą. Stanowią zagrożenie na drodze nie tylko dla siebie, ale i dla innych. Dlatego rząd PiS powinien wprowadzić takie profilaktyczne badania. Chodzi o bezpieczeństwo nas wszystkich i ograniczenie liczby wypadków drogowych – podkreśla posłanka. Pismo do ministra zdrowia wysłała cztery tygodnie temu. Na razie nie otrzymała żadnej odpowiedzi w tej sprawie.