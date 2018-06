Minister Zalewska zbywa pytania wyborców. Okrzyki z sali: "Uciekajcie, uciekajcie!"

Do incydentu doszło podczas spotkania minister Anny Zalewskiej z wyborcami w Choroszczach (woj. podlaskie). Niektórzy uczestnicy uważają, że minister ich zbyła i nie chciała odpowiadać na "niewygodne pytania".

Po spotkaniu do minister Zalewskiej podeszło kilkanaście osób - przeciwników PiS. Chcieli zadać pytania, na które nie starczyło czasu podczas spotkania. - Ale dlaczego tak nagle zostało przerwane (spotkanie - przyp.)? Przez niewygodne pytania? - pyta jeden z mężczyzn na nagraniu. Jednak minister nie wdaje się w dyskusje i wychodzi. - Uciekajcie, uciekajcie! - słychać z sali.

Spotkanie zostało przerwane po tym, jak padło pytanie o protest niepełnosprawnych. - Od początku protestu była pełna empatia i pełny szacunek dla rodziców i osób ze specjalnymi potrzebami. Od początku tego rządu kolejne zmiany, związane z osobami ze specjalnymi potrzebami, po prostu następują - odparła minister, a prowadzący spotkanie radny ogłosił, że było to ostatnie pytanie.

Jak podaje "Gazeta Wyborcza", miało też dojść do rękoczynów. Jedna z należących do Obywateli RP kobiet miała rozwiesić białą chustkę z napisem "deforma", którą wyrwał jej zwolennik PiS. Następnie miał uderzyć ją w twarz, zamachnąć się znów, po czym powstrzymał go inny mężczyzna.