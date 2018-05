Minister "uprzejmie prosi” o niestosowanie ustawy, którą napisał. "To podżeganie do łamania prawa"

Konflikt ministrów rolnictwa i środowiska utrudnia stworzenie nowego prawa łowieckiego po tym, jak obowiązująca od kwietnia ustawa powoduje, że rolnicy są narażeni na wielotysięczne straty – dowiedziała się WP ze źródeł w obu resortach. - Rolnicy są wkurzeni na PiS bardziej niż na PO. To może spowodować katastrofę w wyborach – słyszymy.

Napisane w resorcie środowiska prawo łowieckie, które wprowadziło nowe zasady szacowania szkód łowieckich, weszło w życie 1 kwietnia . 3 tygodnie później Henryk Kowalczyk zwrócił się w piśmie do szefa związku łowieckiego z "uprzejmą prośbą”, by myśliwi "zawierali porozumienia z rolnikami w drodze ugody" na podstawie kodeksu cywilnego, "poza procedurą dochodzenia odszkodowania wskazaną w ustawie - Prawo łowieckie”.

- To kuriozum. De facto minister w oficjalnym dokumencie proponuje łamanie przepisów ustawy, którą sam napisał - ocenia myśliwy zbliżony do władz PZŁ.

- To podżeganie do łamania prawa przez organ administracji państwowej – wtóruje mu Dariusz Młotkiewicz, prezes klubu św. Huberta.

Bunt sołtysów

- Wcześniejszy system polegał na tym, że rolnik zawierał ugodę z kołem łowieckim, do czego dochodziło w dziewięćdziesięciu paru przypadkach. W pozostałych kilku spory co do odszkodowania rozstrzygały sądy - tłumaczy szef klubu św. Huberta.

Nowe prawo przerzuca obowiązek szacowanie szkód na gminy, w których brakuje przeszkolonych ludzi. Przeciwko ustawie buntują się sołtysi. Według naszych rozmówców, w skali całej Polski trzeba będzie przeszkolić 60 tys. ludzi, co może potrwać dwa lata. Do tego czasu rolnicy są narażeni na wielotysięczne straty.

"Jestem wkurzony na PiS"

Rozmówca Wirtualnej Polski dodaje, że napisał skargę do wojewody i pismo do szefa resortu rolnictwa. - To w końcu mój minister. Jestem wkurzony na PiS, że doprowadzili do tej sytuacji. Nie zagłosuję na nich. Powinienem podać do sądu Kowalczyka, który jest odpowiedzialny za napisanie tej ustawy - denerwuje się rolnik.