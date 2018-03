Minister sprawiedliwości jest zadowolony z nowych sędziów KRS. I krytykuje przeszłych. "Mordercy w togach"

- Kończymy z nadzwyczajną kastą, za jaką miało się środowisko sędziowskie - powiedział Zbigniew Ziobro. Minister przekonuje, że nowi sędziowie KRS to krok w dobrym kierunku. I nie ma wątpliwości, że reakcje opozycji na ich wybór były "niegodne".

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zauważył, że do dziś „całe sądownictwo było niejako państwem w państwie”. Jak uznał, władza sądownicza nie zrobiła nic, żeby rozliczyć się z sędziami, którzy m.in. wydawali wyroki na działaczy „Solidarności”.

- Byli i w historii mordercy w togach, którzy wydawali wyroki śmierci na ludzi zasłużonych dla Polski, jak rotmistrz Pilecki - stwierdził. I dodał, że to oni "splamili swój honor". - Kończymy z nadzwyczajną kastą, za jaką miało się środowisko sędziowskie - powiedział Ziobro.

W poniedziałek sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka ustaliła listę 15 sędziów - kandydatów do KRS. Na liście znalazło się dziewięciu kandydatów wskazanych przez PiS i sześciu wskazanych przez Kukiz'15. Pozostałe kluby nie skorzystały z tego prawa.

We wtorek Sejm zaakceptował kandydatury. "Doszło do oczywistego złamania Konstytucji i podporządkowania sądów politykom PiS. Teraz partyjna KRS będzie decydować o tym, kto w Polsce będzie sędzią. Powrót do PRL staje się faktem" - skomentował decyzję na Twitterze Borys Budka.