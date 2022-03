Minister spraw zagranicznych Łotwy uderza w Rosję

Edgars Rinkēvičs szef łotewskiej dyplomacji dał jasno do zrozumienia, co uważa na temat rosyjskich kłamstw dotyczących wojny na Ukrainie. Minister w ten sposób odniósł się do wystąpienia Siergieja Ławrowa po negocjacjach pokojowych z Dymytro Kułebą.