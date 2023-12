Minister skomentował strajk w TVP. "Nic nie wskórają"

We wtorek wieczorem Sejm przyjął uchwałę ws. przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej. Zgodnie z jej założeniami Polacy mają konstytucyjne prawo do informacji poprzez dostęp do rzetelnych mediów oraz PAP, "co wymaga niezwłocznej odbudowy niezależności, obiektywizmu i pluralizmu w realizacji misji publicznej". Zmiany w strukturach mediów publicznych spowodowały opór polityków PiS, którzy nie zgadzają się z podejmowanymi krokami.