Minister Puda zostaje. Piekarska: pomyliłam się w głosowaniu

Zarzutów było jednak więcej. Głośno zrobiło się, gdy Puda na początku sierpnia miał spóźnić się na samolot, którym miał wrócić z Rzeszowa do Warszawy. Minister musiał wezwać limuzynę. W drodze do stolicy miał oznajmić pracownikowi odpowiedzialnemu za organizację transportu, że go zwolni, ponieważ nie załatwił mu obsługi VIP.